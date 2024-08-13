НОВИКОМ профинансирует расширение производства ГК «Элемент» на 3 млрд рублей

13 авг. 2024, 18:00:13
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Источник:
Ростех
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех НОВИКОМ выделит финансирование крупнейшему российскому разработчику и производителю микроэлектроники Группе компаний «Элемент» на 3 млрд рублей на индивидуальных льготных условиях. В соответствии с соглашением, подписанным в ходе форума «Армия-2024», средства будут направлены на развитие производства передовой электронной компонентной базы на предприятиях ПАО «Элемент». 

Подписи под документом поставили председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева и президент, председатель правления ПАО «Элемент» Илья Иванцов. 

Банк обеспечит финансирование деятельности компании по ставке 3% годовых в рамках профильных мер господдержки. Привлеченные средства позволят ПАО «Элемент» увеличить производство электронных компонентов на действующих предприятиях группы. 

«НОВИКОМ системно развивает сотрудничество с предприятиями в высокотехнологичных отраслях отечественной экономики. Уверена, что поддержка ПАО „Элемент“ выведет на новый уровень производство отечественной микроэлектроники. Со своей стороны мы готовы предоставить партнерам наиболее комфортные условия кредитования для максимально эффективной реализации проектов по достижению технологической независимости отечественной промышленности», — отметила председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева

«Соглашение с НОВИКОМом дает нам возможность использовать открытую кредитную линию для реализации программы развития наших предприятий на льготных условиях и обеспечения российского рынка современными отечественными электронными компонентами», — подчеркнул президент ПАО «Элемент, председатель правления ПАО «Элемент» Илья Иванцов.

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