Глава Чувашии открыл промышленный технопарк «МАШЗАВОД»

На территории промышленной площадки в 40 тыс. кв. метров разместились 12 резидентов. Они производят сельскохозяйственные сеялки, хмелеуборочные комбайны, автобетононасосы, сельскохозяйственные машины, автоматизированные складские и лифтовые системы, покрасочные камеры, 4D-аттракционы, технику для подготовки лыжных трасс.

При этом некоторые из резидентов участвуют в программах импортозамещения (разъемы, провода и силовые модули взамен европейских и азиатских, хмелеуборочные машины), а также экспортируют продукцию в страны СНГ, Бангладеш, Индию, Йемен, Казахстан, на Кубу, в Пакистан, Сирию, Турцию.

«Технопарк, который мы создавали в течение двух лет, уже демонстрирует хороший результат. Производственные показатели за это время выросли в два с лишним раза. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении», – заявил Глава Чувашии Олег Николаев.

Он сообщил, что на «МАШЗАВОДЕ» собираются опытные образцы хмелесушилки:

«Нам их только в республике нужны десятки, и мы видим потребность в них и в других регионах. Мы хотим не просто отдельные комбайны или хмелесушильные машины выпускать, а создавать готовые заводы по переработке хмеля».

Глава Чувашии также отметил, что в парке создается современный конкурентный текстильный станок, что, по его словам, является одним из последних достижений промышленности.

«Именно «Текстильмаш» во время Советского Союза оставался центром производства таких станков не только для СССР, но и для всех стран Варшавского договора. Сами станки могут быть востребованы Республикой Беларусь и другими странами СНГ, потому что мы видим, что парк, который имеется на текстильных предприятиях, требует модернизации либо замены», – сказал Олег Николаев.

По данным Минэкономразвития Чувашии, сумма инвестиций в парк составила почти 629 млн рублей, из них 499,3 млн рублей – федеральная субсидия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», 129,6 млн рублей – внебюджетное софинансирование. К 2032 году объем выручки резидентов парка оценивается более чем в 15,8 млрд рублей.

В целях ускоренной модернизации производств резидентов по поручению Главы Чувашии Олега Николаева с 2025 года планируется увеличение сразу на 10% доли возмещения их затрат на приобретение оборудования – с 30 до 40%.

Напомним, ранее Олег Николаев открыл первый частный промышленный технопарк «АБАТ». До конца года должен открыться промышленный парк «ВОЛГАХИМ».