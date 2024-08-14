Градсовет одобрил проект терминала ВСМ в Петербурге

Градостроительный совет Петербурга одобрил архитектурный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ, ВСЖМ-1), который планируется построить на территории южнее Московского вокзала. Это следует из протокола заседания совета, 14 августа опубликованного на сайте КГА.

«Принципиально одобрить представленный архитектурно-градостроительный облик терминала ВСЖМ-1 в Санкт-Петербурге <...> с доработкой по высказанным замечаниям и предложениям Градостроительного совета в рабочем порядке», — говорится в протоколе.

Проект поддержал 21 член Градсовета, и один высказался против.

Среди замечаний и предложений к проекту, например, увеличить число эскалаторов в терминале, проработать фасадные решения по сохраняемым историческим корпусам складов Коккоревых, предусмотреть резерв территории для будущего развития терминала, поработать над возможностью разделения входов и выходов с конкорса (главного железнодорожного зала), чтобы исключить повороты на транзитных путях пассажиров.

Также ряд замечаний касается корректировки транспортной схемы, в том числе увеличения длины автоперронов, увеличения парковочных мест и проработки возможности поставить гараж-отстойник на будущей Военной улице (она пройдет параллельно Кременчугской улице).



Также Градсовет решил в случае необходимости уже доработанный проект рассмотреть не на полноценном заседании совета, а в рамках рабочей группы.



«Фонтанка» показывала, как будет выглядеть терминал ВСЖМ, и подробно рассказывала, как будет устроено пространство для пассажиров и транспорта.

Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется завершить в 2028 году. Ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строительством по концессионному соглашению займется компания «ВСМ Две столицы». Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей.



Заказчиком проекта терминала ВСМ в Петербурге является ОАО «РЖД», генподрядчиком выступает АО «Ленгипротранс», проектной организацией — ООО «Первый проектный институт».



Проект ВСМ в Петербурге должен быть реализован в два этапа. Первый этап — строительство линии от Московского вокзала до станции Обухово. Второй этап — строительство линии от станции Обухово до границы Санкт-Петербурга и Ленобласти.