На Саратовской ГЭС началась модернизация гидроагрегата №16

На Саратовской ГЭС началась модернизация гидроагрегата со станционным номером 16. Работа по обновлению оборудования ведется по Программе комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Специалисты планируют заменить турбинную часть агрегата: рабочее колесо, камеру рабочего колеса, крышку и вал турбины, направляющий аппарат и другое оборудование. Монтаж ведут специалисты Саратовского филиала Гидроремонта-ВКК (входит в Группу РусГидро), шеф-монтаж осуществляют сотрудники АО «ТЯЖМАШ».

Новое гидротурбинное оборудование изготовлено с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения, имеет улучшенные технические характеристики, повышенную мощность, отличается надежностью и высокой экологической безопасностью. Ввод модернизированного гидроагрегата №16 запланирован к концу 2025 года.

В настоящее время из 24 эксплуатируемых на Саратовской ГЭС гидроагрегатов модернизировано 20. Замена основного и вспомогательного генерирующего оборудования и комплекс технических мероприятий уже позволили увеличить установленную мощность станции на 103 МВт (с 1 360 до 1 463 МВт). После завершения проекта установленная мощность Саратовской ГЭС достигнет 1 499 МВт.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 619 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 143 гидротурбины и 144 генератора, 105 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.