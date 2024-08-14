Пятьсот домовладений деревни Хрипань получат надежное электроснабжение

Энергетики приступили к капитальному ремонту высоковольтной линии, которая обеспечивает электроэнергией более 500 домовладений в д. Хрипань Раменского г. о. Работы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, планируется завершить в конце августа.

Ремонт ВЛ-10 кВ между подстанциями ТП-250 и ТП-336 производится силами персонала Ильинского производственного отделения и строительно-монтажного участка Раменского филиала. По данной линии запитаны 10 трансформаторных подстанций, к которым подключены бытовые потребители. В ходе работ выполняется замена неизолированного провода на СИП, обладающий улучшенными техническими характеристиками, и монтаж заземлений. Общая протяженность ремонтируемой линии составляет 1,4 км.

Всего в 2024 году в рамках программы капитального ремонта электросетевого хозяйства в Раменском г. о. «Мособлэнерго» планируется отремонтировать 33,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 21 подстанций и 4 здания ТП, а также расчистить 5,9 га охранных зон вдоль ЛЭП округа. Работы проводятся силами персонала «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.