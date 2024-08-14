СПЕЦКАБЕЛЬ выступил на мероприятии АРКТИКА – РЕГИОНЫ

14 авг. 2024, 15:45:06
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
Кабельный завод Спецкабел...
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Продукция СПЕЦКАБЕЛЯ для судоходства, представленная в Архангельске, получила одобрение РКО.

Московское предприятие «Спецкабель» стало участником крупнейшего мероприятия «Арктика – Регионы» в Архангельске, которое объединило 200 выступающих. Темой форума стало развитие Арктики в ближайшие 10 лет, включая строительство флота для курсирования по СМП.

«Спецкабель» продемонстрировал здесь продукцию, созданную по программе импортозамещения, которая направлена на обеспечение безопасности и надежности судоходства в суровых условиях Арктики.

Среди демонстрируемых продуктов – кабели для промышленного интерфейса RS-485, благодаря которым возможна высокоскоростная передача данных между устройствами на борту судна. Отдельное внимание заслуживают универсальные кабели СКАБ для различного применения в кораблестроении. Для эксплуатации в экстремальных условиях Арктики «Спецкабель» разработал кабели СКАБ-С, устойчивые к низким температурам, влаге и механическим воздействиям. СКАБ-М, с рабочим напряжением до 1000 В, предназначены для систем электроснабжения и управления судов.

Перечисленные изделия столичного завода соответствуют строгим требованиям Министерства обороны РФ и получили одобрение Российского классификационного общества (РКО) и Российского морского регистра судоходства. Тем самым подтверждается высочайший уровень качества продукции.

Таким образом, «Спецкабель» предлагает готовые решения для безопасности и надежности судоходства в арктических водах и тем самым вносит вклад в развитие судостроительной отрасли России и укрепление позиций страны на Северном морском пути.

Подробнее о кабельной продукции завода «Спецкабель» – по телефону в Москве: 8 (495) 134-2-134.

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