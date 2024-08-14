Сергей Цивилев принял участие в открытии новой железнодорожной углесборочной станции Юрково

Сергей Цивилев совместно с заместителем Министра транспорта Алексеем Шило и врио Губернатора Кемеровской области Ильей Середюком приняли участие в открытии железнодорожной углесборочной станции Юрково. Новая станция позволит более чем в два раза увеличить отгрузку угля с Калтанского угольного разреза, а также ускорить его доставку потребителям.

«Открытие железнодорожной углесборочной станции – важное событие для всей страны. Она построена по самым современным стандартам и позволит увеличить объёмы отгрузки ценного калтанского угля. Сейчас по поручению Президента России мы разрабатываем новую энергетическую стратегию до 2050 года, угольная генерация займёт в ней особое место», – подчеркнул Министр.

Станция Юрково будет работать по сквозной технологии, которая предусматривает приём и отправление маршрутов поездными локомотивами Российских железных дорог напрямую к месту назначения, минуя станции примыкания РЖД. Это позволит увеличить оборот вагонов и сократить время перевозок, а также разгрузить действующую в регионе железнодорожную инфраструктуру общего пользования. Пропускная способность станции позволит ежедневно отправлять до семи составов с углём.

Станция построена компанией «Кузбассразрезуголь» в рамках реализации проекта по развитию транспортной инфраструктуры – «ПТУ Юг». В общей сложности было построено 26 км железнодорожных электрифицированных путей, 30 км контактных сетей и смонтировано 37 стрелочных переводов. Станция оборудована современной системой микропроцессорной централизации, которая автоматизирует управление движением поездов, и системой оптического коммерческого осмотра «ОКО». Видеонаблюдение позволяет в режиме реального времени контролировать загрузку вагонов, а также прохождение порожних и гружёных составов. Ввод станции позволит создать на объектах «ПТУ Юг» более 60 новых рабочих мест.

Также в рамках церемонии открытия станции Сергей Цивилев вручил работникам «Кузбассразрезугля» ведомственные награды Министерства энергетики Российской Федерации.