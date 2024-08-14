В 2024 году благодаря нацпроекту строят и обновляют 58,7 тыс. пог. м мостов и путепроводов

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на региональной и местной дорожной сети запланировано построить, реконструировать и отремонтировать более 58,7 тыс. пог. м мостов и путепроводов.

«Национальный проект «Безопасные качественные дороги» заслуженно стал одним из самых узнаваемых в России. Он помогает решать амбициозные задачи и позволяет реализовать крупные объекты, которые не только модернизируют транспортный комплекс страны, но и повышают комфорт граждан, меняя их жизнь к лучшему. В рамках нацпроекта проводится масштабная работа в том числе на искусственных сооружениях, которые являются неотъемлемыми элементами единого дорожного каркаса. В этом году на региональной и местной дорожной сети запланировано отремонтировать, реконструировать и построить более 700 мостов и путепроводов, общая протяженность которых составляет свыше 58,7 тыс. пог. м», – сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Сейчас на объектах продолжаются активные работы, часть из них уже завершена.

«Приведение искусственных сооружений в нормативное состояние – это еще и вопрос безопасности участников дорожного движения: большинство таких объектов построено в 50–60-х годах прошлого века, они проектировались в расчете на определенную нагрузку. С тех пор интенсивность дорожного движения значительно увеличилось. Поэтому в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мостовым сооружениям уделяется особое внимание. С начала 2024 года введены в эксплуатацию 70 мостов и путепроводов, расположенных на региональной и местной дорожной сети. Их общая протяженность составляет порядка 6,2 тыс. пог. м», – отметил Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт.

При этом для реализации мероприятий по обновлению искусственных сооружений регионам оказывается значительная федеральная поддержка.

«Мероприятия по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений обеспечивают бесшовность логистики, связанность территорий и мобильность населения. От этого во многом зависит развитие регионов, а значит, и повышение качества жизни россиян. В 2024 году по нацпроекту на ремонт, реконструкцию и строительство мостовых сооружений предусмотрено финансирование в размере более 74,6 млрд руб., из них свыше 37 млрд руб. – средства федерального бюджета», – рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

В Курганской области в этом году по нацпроекту приведут в нормативное состояние девять мостовых сооружений общей протяженностью 958 пог. м. Они расположены в городах Кургане, Шадринске, на региональной дорожной сети. Работы на многих стартовали в 2023 году и ведутся непрерывно.

В летний период введены в эксплуатацию уже четыре сооружения: Первомайский мост через реку Канаш в Шадринске, мост через реку Пикушку в поселке Тополя в Кургане, мост через реку Камышевку в составе трассы Шадринск – Ялуторовск, а также мост через реку Исеть, расположенный на автомобильной дороге Катайск – Верхняя Теча.

Каждый из объектов имеет большое значение для обеспечения транспортного сообщения. В Шадринске благодаря нацпроекту за три года отремонтированы все четыре мостовых сооружения. В Кургане жители поселка Тополя очень ждали новый мост — он является связующим звеном с основной частью города. С учетом ремонта прилегающей дороги в текущем году также в рамках нацпроекта микрорайон преобразился.

В Ульяновской области обновляют искусственные сооружения в Николаевском, Сурском, Старокулаткинском, Сенгилеевском, Мелекесском, Новоспасском и Павловском районах. Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в регионе отремонтируют 14 мостов протяженностью 481,76 пог. м.

В Новоспасском районе специалисты уже завершили капитальный ремонт моста через реку Томышовку. Сооружение протяженностью 35,1 пог. м эксплуатировалось с 1985 года. Оно расположено в селе Самайкино на трассе М-5 «Урал» – Самайкино и обеспечивает доступ к социально значимым учреждениям, также здесь проходит школьный маршрут.

В Омске завершен капитальный ремонт Ленинградского моста через реку Иртыш. Работы велись в течение двух лет, сейчас сооружение открыто для движения транспорта. Ленинградский мост – часть истории областного центра. Его строительство в конце 50-х годов прошлого века повлияло на формирование таких уникальных территорий, как Парк Победы и природный парк «Птичья гавань». Протяженность объекта – 682 пог. м. В результате капитального ремонта, который выполнялся с 2022 года, количество полос для движения транспорта увеличено с трех до шести.

В Свердловской области построен путепровод через железную дорогу на 127-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Объект введен в эксплуатацию досрочно. Трасса Екатеринбург – Реж – Алапаевск – одна из самых востребованных и загруженных региональных трасс на Среднем Урале. Для автотранспорта это главное «окно» на северо-восток области, поэтому интенсивность движения на отдельных ее участках достигает 26 тыс. единиц транспорта в сутки. При этом напряженный трафик тормозило пересечение с железной дорогой в одном уровне и переезд со шлагбаумом около поселка Коптелово.

Новый путепровод обеспечивает пересечение дорог в разных уровнях, что позволяет решать проблему с заторами. Длина самого сооружения составляет 84 м, а общая протяженность объекта вместе с подходами – 1,2 км. Он соответствует современным требованиям и рассчитан на пропуск тяжеловесного транспорта.

В 2024 году на региональных дорогах Свердловской области по нацпроекту проводятся работы на 18 искусственных сооружениях.