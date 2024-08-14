«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения шести населенных пунктов Раменского городского округа

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» в ходе подготовки электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. и с целью повышения надежности и качества электроснабжения потребителей продолжает модернизацию распределительных сетей 0,4/6/10 кВ в Раменском городском округе.

Так, энергетики завершили работы по замене неизолированного провода на самонесущий изолированный на 1,5-километровом участке воздушной линии 10 кВ вблизи д. Нестерово с питающего центра 110 кВ «Бронницы». Благодаря этому увеличилась пропускная способность линии электропередачи и улучшились ее эксплуатационные характеристики, что особенно важно в сложных погодных условиях.

Благодаря проведенным работам улучшены качество и надежность электроснабжения шести населенных пунктов: Панино, Нестерово, Овчинкино, Никулино, Ширяево, Дор, а также прилегающих дачных товариществ, где в целом проживает свыше 1000 человек.