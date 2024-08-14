«Россети Юг» отремонтировали более 280 км линий электропередачи в Астраханской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в I полугодии 2024 года привели в нормативное состояние более 280 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

В распределительной сети 0,4-10 кВ специалисты компании заменили почти 480 и усилили свыше 500 опор, а также установили около 4 тыс. новых изоляторов. Энергетики поменяли 18 км неизолированного провода на самонесущий изолированный с улучшенными характеристиками. Он обладает повышенной прочностью, а его использование позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить риски незаконных подключений и травм. Также было заменено почти 95 км провода кабельных и воздушных линий электропередачи.

Порядка 1,1 тыс. единиц оборудования отремонтировано на 90 подстанциях 35 110 кВ и 260 трансформаторных подстанциях 6-10 кВ. Среди них крупные питающие центры, обеспечивающие электроснабжение жителей Астрахани и Приволжского, Ахтубинского, Камызякского, Икрянинского районов области. Техническое обслуживание подстанций позволяет повысить надежность работы оборудования и предупредить технологические нарушения.

От древесно-кустарниковой растительности расчищено свыше 260 га трасс линий электропередачи. Это позволит избежать технологических нарушений, связанных с падением веток и деревьев на провода.

До начала отопительного сезона энергетикам «Астраханьэнерго» предстоит отремонтировать еще порядка 160 км воздушных и кабельных ЛЭП, 165 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ. В ближайшее время завершатся ремонты на нескольких крупных подстанциях 35-110 кВ.