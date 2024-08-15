Энергетики Московской области отремонтировали более 185 км ЛЭП в ходе подготовки к отопительному периоду 2024–2025 гг

В рамках подготовки электросетевого хозяйства Московской области к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2024–2025 годов в рамках программы «Мособлэнерго» по капитальному ремонту электроэнергетических объектов отремонтировано 185,9 км кабельных и воздушных линий электропередачи.

Также с начала 2024 года для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона отремонтировано электрооборудование 162 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, приведены в порядок в соответствии с требованиями по эксплуатации 132 здания электроустановок.

В рамках плана подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполняется расчистка ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Опиловка производится в целях предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. На данный момент в зоне деятельности компании расчищено 63,6 га охранных зон воздушных линий электропередачи.

Мероприятия по ремонту и обновлению оборудования для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона компания реализует с начала года. Большая часть работ проходит в летний период, когда условия для выполнения реконструкции и модернизации энергообъектов считаются наиболее оптимальными. Все работы по подготовке к ОЗП проводятся под контролем Министерства энергетики Московской области.

Завершением подготовительной кампании к отопительному сезону станет определение и оценка показателей, условий готовности «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики Российской Федерации с выдачей «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в предстоящий отопительный период.

Всего в 2024 году «Мособлэнерго» планирует провести ремонты 310,6 км ЛЭП и электрооборудования 219 трансформаторных и распределительных подстанций, привести в порядок строительные части зданий 204 подстанций, расчистить от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи 106,4 га.