РУСЭЛ обеспечил стабильное электроснабжение крупного машиностроительного завода
Сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) провели реконструкцию двух кабельных линий, обеспечивающих электроснабжение завода «Амкодор-Онего».
«В процессе выполнения работ был применен технологичный способ прокладки кабеля под автомобильной дорогой, что позволило исключить множество согласований с городскими службами и ускорить процесс выполнения прокладки кабелей, – рассказал генеральный директор ЗАО «Эра-Инжиниринг» Александр Скрипник. – Работы по прокладке кабеля осуществлялись под руководством руководителя работ Махлонова И.А. Испытания проводились электротехнической лабораторией в составе Лупанова В.Ю. и Зеленкиной А.Н. Качество работ подтверждено протоколами и включением фидера 24 в работу».
«Амкодор-Онего» – ведущий производитель лесозаготовительной техники «АМКОДОР» в Российской Федерации. Завод производит тягачи, форвардеры, харвестеры, лесовозные полуприцепы, лесопогрузчики, рубильные машины.
РУСЭЛ – электротехническая холдинговая компания, ориентированная на реализацию комплексных проектов в сфере энергетики, промышленности и транспорта. Холдинг консолидирует высокие компетенции в области энергетического строительства и инноваций, обеспечивает потребности в ключевом ЭТО крупнейших промышленных и энергетических компаний.