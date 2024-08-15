Во Владивостоке расширяют сеть внутригородского рельсового транспорта

Во Владивостоке хотят расширить сеть внутригородского рельсового транспортного сообщения в рамках плана развития местного железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба РЖД.

Расширение маршрутной сети в городе поможет снизить нагрузку на автомобильные дороги, отмечают в компании. Однако это только малая часть большого плана развития.

РЖД и Приморский край будут сотрудничать во время подготовки архитектурных решений для будущих транспортной-пересадочных узлов и вместе искать источники финансирования. Проект также предполагает, что в столице Дальнего Востока увеличат количество посадочных платформ и построят перехватывающие парковки вблизи железнодорожных станций.

В железнодорожной компании отмечают, что разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта развития внутригородских и пригородных перевозок во Владивостоке ведется с учетом планов по развитию города. Впервые об этом проекте рассказали в сентябре 2023 года во время Восточного экономического форума. Тогда было сказано, что реализовать его планируется до 2030 года.