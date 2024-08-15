Правительство утвердило «дорожные карты» по реализации Концепции совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма на период до 2027 года

Унификация порядка проведения малых закупок в электронной форме, создание и ведение единого каталога товаров, установление единых требований к функционированию информационных систем, используемых для проведения малых закупок, – эти и другие мероприятия вошли в «дорожные карты» по реализации Концепции совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма на период до 2027 года. Распоряжение, утверждающее такие документы, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Мероприятия первой «дорожной карты» охватывают реализацию концепции в целом. Вторая «дорожная карта» посвящена созданию и ведению каталога, содержащего описание конкретных товаров, закупка которых проводится для государственных и муниципальных нужд в упрощённом порядке.

Согласно первой «дорожной карте» подготовка унифицированной модели осуществления малой закупки должна быть завершена к октябрю 2024 года. Доклад в Правительство на эту тему должны представить Минфин, ФАС и Федеральное казначейство.

К этому же сроку в Правительство должны быть представлены согласованные предложения по требованиям, которым должны соответствовать информационные системы, используемые для проведения малых закупок.

Согласно второй «дорожной карте» в апреле 2025 года должен появиться единый каталог конкретных товаров. С его помощью заказчикам будет проще ориентироваться, и они смогут выбирать лучшее ценовое предложение.

Концепция совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма на период до 2027 года была утверждена Правительством в июне 2024 года. Она касается проведения закупок, сумма которых не превышает 600 тыс. рублей.