«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения деревень под Солнечногорском

Филиал «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» завершил строительство трех распределительных подстанций 6/10 кВ суммарной мощностью около 1200 кВА, обеспечивающих электроснабжение более 2 тысяч жителей деревень Головково, Лаптево, Козино, Мошницы, Задорино, Тебеньки, Бунтеиха, Стародальня. Результатом этих работ станет сокращение времени восстановления технологических нарушений в связи с возможностью оперативного выделения поврежденного участка и перевода нагрузок.

Работы выполнялись в рамках целевой программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей городского округа Солнечногорск.

Реализация программы также обеспечит готовность электросетевой инфраструктуры округа к нагрузкам в осенне-зимний период.