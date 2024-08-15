«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения деревень под Солнечногорском
8 часов назад
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Филиал «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» завершил строительство трех распределительных подстанций 6/10 кВ суммарной мощностью около 1200 кВА, обеспечивающих электроснабжение более 2 тысяч жителей деревень Головково, Лаптево, Козино, Мошницы, Задорино, Тебеньки, Бунтеиха, Стародальня. Результатом этих работ станет сокращение времени восстановления технологических нарушений в связи с возможностью оперативного выделения поврежденного участка и перевода нагрузок.
Работы выполнялись в рамках целевой программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей городского округа Солнечногорск.
Реализация программы также обеспечит готовность электросетевой инфраструктуры округа к нагрузкам в осенне-зимний период.
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