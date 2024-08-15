«Россети Московский регион» повысили надежность и качество электроснабжения потребителей деревень Скрылья и Глазово в г.о. Серпухов

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» продолжают проведение работ по ремонту и реконструкции энергооборудования распределительных сетей в городском округе Серпухов в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг.

Так, энергетики завершили капитальный ремонт кабельно-воздушной линии 6 кВ, отходящей от распределительного пункта, запитанного от питающего центра 220 кВ «Ока». Были заменены 20 деревянных опор на железобетонные, более 1100 м неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), обладающий улучшенными техническими характеристиками и более продолжительным межремонтным периодом.

Благодаря выполненным мероприятиям качество и надежность электроснабжения повышена у потребителей деревень Скрылья и Глазово, где в настоящее время проживает порядка 800 человек.