Управлять движением поездов на новой углесборочной станции Юрково будет российская автоматика «Нацпроектстроя»

Специалисты Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя внедрили инновационную систему микропроцессорной централизации собственной разработки и производства на новой углесборочной станции Юрково.

Система МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно, через компьютер, управлять оборудованием станции, стрелками, светофорами, переездами и прилегающими перегонами. В составе системы - безопасный контроллер нового поколения RUVIO. Он принимает информацию от всех подключенных устройств и передает ее в центральный процессор. Отечественное оборудование отличается высоким быстродействием, гибкой модульной структурой, простотой настройки и монтажа.

Станция Юрково построена в рамках проекта развития транспортной инфраструктуры «ПТУ Юг». При сквозной технологии работы поезда будут идти напрямую к месту назначения, минуя станции примыкания РЖД, что разгрузит железнодорожную инфраструктуру общего пользования.

Дивизион ЖАТ Группы компаний 1520 объединяет ведущих российских производителей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.

Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроектстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и другие.

Группа компаний 1520 - один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.