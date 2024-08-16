Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук

16 авг. 2024, 14:00:00
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Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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Предприятия российской атомной отрасли привержены политике информационной открытости. 

13 августа 2024 г. директор Кольской АЭС Василий Омельчук провёл пресс-конференцию для широкого пула печатных, телевизионных, электронных и интернет-СМИ Мурманской области. Журналистов интересовали вопросы строительства Кольской АЭС-2, перспективы водородной энергетики, реализации инфраструктурных проектов, реализуемых заполярной АЭС. 

«В ближайшие годы прогнозируется существенный рост электропотребления в промышленном секторе Мурманской области. Речь идёт о совместном проекте ГК «Росатом» и ПАО ГМК «Норильский никель» и планах развития Северного морского пути. Кольская АЭС была и остаётся главным поставщиком электроэнергии в регионе, и скоро начнется строительство двухблочной станции с инновационными энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый. Постановлением Правительства РФ, утверждена дорожная карта размещения объектов энергетики, где пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год», - рассказал о перспективных направлениях работы Василий Омельчук

Заполярная станция является участником инновационных проектов, реализуемых в атомной отрасли. Например, Кольская АЭС станет тестовым объектом для создания стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода и обращению с ним. До конца 2025 года планируется ввод СИК в опытную эксплуатацию в объеме пускового комплекса. 

До конца 2028 года в Госкорпорации «Росатом» была одобрена реализация пилотного проекта по созданию технологической площадки вблизи расположения Кольской АЭС с целью предоставление услуги по электроснабжению энергоёмких производств суммарной мощностью до 200 МВт. Это позволит дополнительно загрузить резервные мощности Кольской АЭС. 

Ещё один востребованный объект рядом с Кольской АЭС - Центр обработки данных «Арктика». Инвестиции в него, по словам директора Кольской АЭС, составят порчдка 700 млн рублей в ценах 2023 года. Блочно-модульный ЦОД будет включать 48 стоек. Его мощность составит около 1 МВт. «Если будут потребители нашей услуги по обработке информации, мы будем готовы нарастить довольно быстро этот центр обработки данных», - уточнил Василий Омельчук. Запуск ЦОДа намечен на 2025 год.

Также вблизи атомной станции будет построен завод по выращиванию посадочного материала радужной форели и атлантического лосося компанией ООО «Русский лосось». Предприятие планирует использовать тёплую воду отводящего канала в технологическом процессе производства. К концу 2026 года компания предполагает выпуск первых мальков радужной форели в объёме 4 млн в год, что окажет положительный эффект на развитие аквакультуры в регионе. 

Предприятия российской атомной отрасли привержены политике информационной открытости. На страницах своих корпоративных СМИ они открыто говорят о самых важных процессах, происходящих в отрасли - новых разработках и импортозамещении, замыкании ядерного топливного цикла, строительстве АЭС в стране и за рубежом, подготовке персонала, выводе из эксплуатации блоков поколения РБМК-1000, проводимой модернизации в целях обеспечения безопасного производства для экологии, населения и окружающей среды. 

Кольская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

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