Филиал ПАО «Россети» усилит защиту магистральных ЛЭП Кузбасса от гроз

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири в рамках ремонтной кампании заменит 42 км грозозащитного троса на двух магистральных линиях электропередачи, участвующих в выдаче мощности Беловской ГРЭС. Это повысит надежность электроснабжения потребителей в Кемеровской и Новосибирской областях, включая объекты Транссиба.

Грозы являются одной из самых распространенных причин технологических нарушений в магистральных электросетях Сибири. Чтобы снизить риск отключений ЛЭП из-за прямых ударов молний и связанных с этим перенапряжений, непосредственно над проводами смонтирован грозозащитный трос. За время использования он постепенно теряет свои свойства и требует замены.

В рамках проекта энергетики смонтируют грозотрос российского производства, отличающийся высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и долговечностью. 38 км планируется заменить на линии электропередачи сверхвысокого напряжения 500 кВ «Беловская ГРЭС – Ново-Анжерская», питающей потребителей на севере Кузбасса, а еще 4 км – на ЛЭП, обеспечивающей выдачу мощности Беловской ГРЭС для электроснабжения крупнейшего города Сибири – Новосибирска.

Работы будут выполняться с августа по сентябрь методом «под тяжением» – с помощью спецтехники и использования в качестве троса-лидера старого грозотроса. Это позволит предотвратить повреждения провода во время монтажа.