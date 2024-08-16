Правительство утвердило программу льготного кредитования участников свободной экономической зоны в новых регионах

Участники свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получать льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Постановление о правилах предоставления и субсидирования таких займов подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Льготная ставка по кредитам составит до 12% годовых при текущем размере ключевой ставки Банка России. Размер кредита – от 1 млн до 5 млрд рублей.

Разница между льготной и рыночной ставками будет компенсироваться банкам за счёт субсидий из федерального бюджета. В 2024 году на эти цели направят 1 млрд рублей. Распоряжение об этом было подписано в июле.

Решение направлено на формирование благоприятного инвестиционного климата и ускоренное социально-экономическое развитие новых регионов.

Свободная экономическая зона в новых регионах была создана в 2023 году. Уполномоченным органом её управления определён Минстрой, а функции управляющей компании возложены на публично-правовую компанию «Фонд развития территорий». Участники свободной экономической зоны пользуются льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также платят пониженные страховые взносы.

На сегодняшний день в число участников входит 170 компаний. Общий объём заявленных инвестиций составляет 74 млрд рублей. Планируется, что всего на предприятиях компаний – резидентов свободной экономической зоны будет трудиться не менее 66 тысяч человек.