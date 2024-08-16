«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 5 тыс. потребителей в краснодарском энергорайоне

С начала 2024 года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» обеспечили технологическое присоединение к сетям энергокомпании около 5 тыс. потребителей в краснодарском энергорайоне. Общий объем выданной мощности составил 129 МВт. В числе новых абонентов – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования, предприятия агропромышленного комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея.

Электроэнергией также обеспечены 11 социально значимых объектов: гимназия в Северском районе, культурно-досуговый центр в Динском районе, школы в пригороде Краснодара, фельдшерско-акушерские пункты и культурно-досуговые учреждения в Тахтамукайском и Теучежском районах Республики Адыгея.

С начала 2024 года специалисты пунктов приема обращений Краснодарских электросетей приняли и обработали 7,3 тыс. заявок на технологическое присоединение новых объектов и увеличение объема мощности. Большая часть заявок поступила через онлайн-сервисы энергокомпании.

Информация о процедуре техприсоединения размещена на сайте компании «Россети Кубань». Заявку на подключение к сетевой инфраструктуре можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф. Консультация по всем интересующим вопросам ведется по телефону 8(86169) 6-91-53 и номеру горячей линии 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).