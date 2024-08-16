«Россети Московский регион» ведут строительство нового питающего центра 35 кВ в г.о. Чехов

В рамках реализации комплексной программы повышения надежности электроснабжения потребителей г.о. Чехов специалисты «Россети Московский регион» ведут строительство нового питающего центра 35 кВ «Бегичево».

В 2024 г. на подстанции будет введено 6,3 МВА трансформаторной мощности.

Помимо силового оборудования, на территории питающего центра будет смонтировано блочно-модульное здание общеподстанционного пункта управления, где будет размещено оборудование релейной защиты и автоматики, телемеханики. Все оборудование – отечественного производства, отвечающее всем требованиям современного цифрового питающего центра. Кроме того, в соответствии с проектом, подстанция будет запитана от двух линий 35 кВ, что позволит повысить надежность ее работы.

Строительство планируется завершить до начала осенне-зимнего периода.

Новый питающий центр позволит разгрузить подстанцию 35 кВ «Елохово», и тем самым повысить качество и надежность электроснабжения потребителей Стремиловского поселения г.о. Чехов, где проживает более 16 тыс. человек, а также даст возможность присоединения новых потребителей электроэнергии.