«Россети Московский регион» ведут строительство нового питающего центра 35 кВ в г.о. Чехов

час назад
167
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
Авторы и источники / Правообладателям

В рамках реализации комплексной программы повышения надежности электроснабжения потребителей г.о. Чехов специалисты «Россети Московский регион» ведут строительство нового питающего центра 35 кВ «Бегичево».

В 2024 г. на подстанции будет введено 6,3 МВА трансформаторной мощности.

Помимо силового оборудования, на территории питающего центра будет смонтировано блочно-модульное здание общеподстанционного пункта управления, где будет размещено оборудование релейной защиты и автоматики, телемеханики. Все оборудование – отечественного производства, отвечающее всем требованиям современного цифрового питающего центра. Кроме того, в соответствии с проектом, подстанция будет запитана от двух линий 35 кВ, что позволит повысить надежность ее работы.

Строительство планируется завершить до начала осенне-зимнего периода.

Новый питающий центр позволит разгрузить подстанцию 35 кВ «Елохово», и тем самым повысить качество и надежность электроснабжения потребителей Стремиловского поселения г.о. Чехов, где проживает более 16 тыс. человек, а также даст возможность присоединения новых потребителей электроэнергии.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм
«Саратовские РС» отремонтировали линию электропередачи в Ровенском районе
43 минуты назад
Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» отремонтировали линию электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Ровное – Лепехинка на участке Ровное – Мурманская-2 с отпайкой на подстанцию 110/10 кВ «Мурманская-1». В ходе ремонтных работ энергетики заменили 28 гасителей вибрации на грозотросе и 5 на проводе ЛЭП, 280 изоляторов, 3...
«Саратовские РС» отремонтировали более 2 тысяч километров ЛЭП
час назад
В первом полугодии 2024 года филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» отремонтировали 2304 км линий электропередачи напряжением от 0,4 до 110 кВ. В ходе ремонтных работ энергетики заменили 1011 опор, 9247 изоляторов, 64 км проводов. Площадь расчищенных линий электропередачи превысила 446 га. На 118 подстанциях 35-110 кВ специалисты филиала...
Филиал ПАО «Россети» усилит защиту магистральных ЛЭП Кузбасса от гроз
3 часа назад
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири в рамках ремонтной кампании заменит 42 км грозозащитного троса на двух магистральных линиях электропередачи, участвующих в выдаче мощности Беловской ГРЭС. Это повысит надежность электроснабжения потребителей в Кемеровской и Новосибирской областях, включая объекты Транссиба. Грозы являются одной из самых распространенных причин технологических...
«Россети Московский регион» повысили надежность и качество электроснабжения потребителей деревень Скрылья и Глазово в г.о. Серпухов
15 авг. 2024, 17:00:01
Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» продолжают проведение работ по ремонту и реконструкции энергооборудования распределительных сетей в городском округе Серпухов в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг. Так, энергетики завершили капитальный ремонт кабельно-воздушной линии 6 кВ, отходящей от распределительн...
«Россети Северный Кавказ» отремонтировали более 780 км линий электропередачи на Ставрополье
15 авг. 2024, 16:15:11
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» за семь месяцев 2024 года выполнили ремонт более 780 км линий электропередачи (ЛЭП). Комплекс технических мероприятий предусмотрен Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов компании в текущем году. К работе в осенне-зимний период пиковых нагрузок подготовили 268 км ЛЭП высокого класса нап...
Энергоблок №5 Ленинградской АЭС выведен в плановый капитальный ремонт с элементами модернизации
15 авг. 2024, 15:15:19
15 августа 2024 года в 00:30 (мск) энергоблок №5 Ленинградской АЭС остановлен для проведения планового капитального ремонта по заранее согласованной в установленном порядке заявке. Работы будут проведены в соответствии с графиком Концерна «Росэнергоатом» и продлятся до конца сентября текущего года.   В них будет задействован ремонтный персонал и персонал инженерной поддержки Ле...
РУСЭЛ обеспечил стабильное электроснабжение крупного машиностроительного завода
15 авг. 2024, 14:45:19
Сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) провели реконструкцию двух кабельных линий, обеспечивающих электроснабжение завода «Амкодор-Онего». «В процессе выполнения работ был применен технологичный способ прокладки кабеля под автомобильной дорогой, что позволило исключить множество согласований с городскими службами и ускорить процесс выполнен...
«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения деревень под Солнечногорском
15 авг. 2024, 14:30:19
Филиал «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» завершил строительство трех распределительных подстанций 6/10 кВ суммарной мощностью около 1200 кВА, обеспечивающих электроснабжение более 2 тысяч жителей деревень Головково, Лаптево, Козино, Мошницы, Задорино, Тебеньки, Бунтеиха, Стародальня. Результатом этих работ станет сокращение времени восстановления т...
Энергетики Московской области отремонтировали более 185 км ЛЭП в ходе подготовки к отопительному периоду 2024–2025 гг
15 авг. 2024, 14:15:19
В рамках подготовки электросетевого хозяйства Московской области к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2024–2025 годов в рамках программы «Мособлэнерго» по капитальному ремонту электроэнергетических объектов отремонтировано 185,9 км кабельных и воздушных линий электропередачи. Также с начала 2024 года для повышения надежности электроснабжения потре...
Энергетики челябинского филиала «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения жителей Саткинского района
15 авг. 2024, 13:15:06
Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» произвели замену силового трансформатора на подстанции (ПС) 110 кВ Сатка. Данный энергообъект является основным центром питания для части города Сатка с населением более 42 тыс. жителей, а также поселка Межевой и села Айлино Саткинского района Челябинской области. Энергетики заменил...
Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации
15 авг. 2024, 12:00:02
Госкорпорация «Росатом» стремится к непрерывному повышению уровня безопасности и надежности своих предприятий.  15 августа 2024 года в 06:02 минуты (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР*), длительность...
«Россети Кубань» консолидировали более 30 энергообъектов в тихорецком энергорайоне
15 авг. 2024, 11:45:02
С начала 2024 года Тихорецкий филиал «Россети Кубань» принял в эксплуатацию 31 энергообъект: 21 комплектную трансформаторную подстанцию (КТП), четыре воздушные линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4 кВ и шесть ЛЭП классом напряжения 10 кВ общей протяженностью почти 4,5 км. Консолидированные объекты находились в неудовлетворительном техническом состоянии и создавали угрозу д...
В I полугодии 2024 года «Россети Юг» отремонтировали более 1,6 тыс. трансформаторных подстанций
15 авг. 2024, 11:00:02
Специалисты «Россети Юг» с января по июнь 2024 года отремонтировали в регионах присутствия компании 1,6 тыс. трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 6-10/0,4 кВ. Объем финансирования работ составил 47,2 млн рублей, что на 17,4% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольший комплекс ремонтных мероприятий выполнен в Ростовской области. Здесь энергетики приве...
Энергетики реализуют третий этап комплексной реконструкции распределительных сетей в Тюменской области
15 авг. 2024, 09:15:23
Компания «Россети Тюмень» приступила к третьему этапу модернизации энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в столичном районе Тюменской области. До конца августа энергетики реконструируют 5 воздушных линий электропередачи классом напряжения 10 кВ, которые являются элементами «опорной» сети. Работы пройдут в Каменско...
Сергей Цивилев принял участие в открытии новой железнодорожной углесборочной станции Юрково
14 авг. 2024, 17:45:00
Сергей Цивилев совместно с заместителем Министра транспорта Алексеем Шило и врио Губернатора Кемеровской области Ильей Середюком приняли участие в открытии железнодорожной углесборочной станции Юрково. Новая станция позволит более чем в два раза увеличить отгрузку угля с Калтанского угольного разреза, а также ускорить его доставку потребителям. «Открытие железнодорожной углесборочной ст...
На Саратовской ГЭС началась модернизация гидроагрегата №16
14 авг. 2024, 17:30:00
На Саратовской ГЭС началась модернизация гидроагрегата со станционным номером 16. Работа по обновлению оборудования ведется по Программе комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро. Специалисты планируют заменить турбинную часть агрегата: рабочее колесо, камеру рабочего колеса, крышку и вал турбины, направляющий аппарат и другое оборудование. Монтаж ведут специалисты Саратовского фили...
Пятьсот домовладений деревни Хрипань получат надежное электроснабжение
14 авг. 2024, 16:45:09
Энергетики приступили к капитальному ремонту высоковольтной линии, которая обеспечивает электроэнергией более 500 домовладений в д. Хрипань Раменского г. о. Работы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, планируется завершить в конце августа. Ремонт ВЛ-10 кВ между подстанциями ТП-250 и ТП-336 производится силами пер...
«Россети Юг» отремонтировали более 280 км линий электропередачи в Астраханской области
14 авг. 2024, 16:30:09
Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в I полугодии 2024 года привели в нормативное состояние более 280 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. В распределительной сети 0,4-10 кВ специалисты компании заменили почти 480 и усилили свыше 500 опор, а также установили около 4 тыс. новых изоляторов. Энергетики пом...
«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения потребителей Наро-Фоминского городского округа
14 авг. 2024, 15:00:06
Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории Наро-Фоминского городского округа в рамках Программы повышения надежности электроснабжения потребителей продолжает выполнять комплекс технических мероприятий. Так, специалисты Наро-Фоминского РЭС завершили капитальный ремонт восьми трансформаторных подстанций в деревнях: Таширово, А...
«Россети Юг» улучшили электроснабжение Ворошиловского района Волгограда
14 авг. 2024, 14:30:06
Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» выполнили капитальный ремонт оборудования на подстанции 110 кВ в Волгограде. Проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей одного из самых динамично развивающихся районов Волгограда – Ворошиловского. Подстанция обеспечивает электроснабжение частных и многоквартирных домов, в...