«Саратовские РС» отремонтировали более 2 тысяч километров ЛЭП
В первом полугодии 2024 года филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» отремонтировали 2304 км линий электропередачи напряжением от 0,4 до 110 кВ. В ходе ремонтных работ энергетики заменили 1011 опор, 9247 изоляторов, 64 км проводов. Площадь расчищенных линий электропередачи превысила 446 га.
На 118 подстанциях 35-110 кВ специалисты филиала отремонтировали 238 выключателей, 823 отделителя, короткозамыкателя и разъединителя, выполнили замену 99 опорно-стержневых изоляторов 6-110 кВ. Отремонтированы 3 силовых трансформатора.
На электрических сетях 0,4-10 кВ отремонтированы 465 трансформаторных подстанций и 158 трансформаторов.
Ремонтные работы ведутся в соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонтов «Россети Волга», определяющим подготовку электросетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону 2024/2025 годов.