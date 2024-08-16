«Саратовские РС» отремонтировали более 2 тысяч километров ЛЭП

15 августа 2024 года в 00:30 (мск) энергоблок №5 Ленинградской АЭС остановлен для проведения планового капитального ремонта по заранее согласованной в установленном порядке заявке. Работы будут проведены в соответствии с графиком Концерна «Росэнергоатом» и продлятся до конца сентября текущего года. В них будет задействован ремонтный персонал и персонал инженерной поддержки Ле...