«Саратовские РС» отремонтировали линию электропередачи в Ровенском районе

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» отремонтировали линию электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Ровное – Лепехинка на участке Ровное – Мурманская-2 с отпайкой на подстанцию 110/10 кВ «Мурманская-1».

В ходе ремонтных работ энергетики заменили 28 гасителей вибрации на грозотросе и 5 на проводе ЛЭП, 280 изоляторов, 30 плашечных зажимов в шлейфах анкерных опор, 1 траверсу и смонтировали 24 птицеотпугивающих устройства. Выполнен ремонт 9 стоек железобетонных опор, 29 контуров заземления и 24 фундаментов. В рамках технического обслуживания проведены ревизии провода в 402 поддерживающих зажимах и 11 вантовых оттяжек.

От подстанции 110/10 кВ «Мурманская-1» запитаны объекты ФГУ «Саратовмелиоводхоз» и рыбное хозяйство в близи села Новосельское. ПС 110/10 кВ «Мурманская-2» обеспечивает электроснабжение поселков Владимирский и Речной, сел Луговское и Мирное. В населенных пунктах проживают более 2,3 тыс. человек, функционируют 4 фельдшерско-акушерских пункта, 2 школы и 2 почтовых отделения.

Энергетики «Саратовских РС» выполнили плановый ремонт ЛЭП в ходе реализации годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга».

Ремонтные работы позволили повысить надежность работы ЛЭП и обеспечить условия для бесперебойного электроснабжения потребителей в отопительный сезон 2024-2025 годов.