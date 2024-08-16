Центральные электрические сети Магаданэнерго отремонтировали 72 км ЛЭП

Специалисты филиала Центральные электрические сети ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) произвели капитальный ремонт 72,765 км линий электропередачи напряжением 35–220 кВ. Всего в 2024 году будет отремонтировано 128,149 км воздушных линий.

Также выполнены работы по замене 75 опор на ВЛ-110 кВ «АрГРЭС-Артык» и ВЛ-35 кВ «Берелех-Бургали». Это основные линии электроснабжения горнодобывающих предприятий, угольного карьера и населенных пунктов Сусуманского округа Магаданской области.

Для обеспечения готовности энергообъектов к пиковым нагрузкам в зимний период проведен ремонт оборудования подстанций. Отремонтированы 64 выключателя и разъединителя, 31 силовой трансформатор напряжением 35–110 кВ. Капитально отремонтирован силовой трансформатор Т-1 ПС 35 кВ «Сусуман». Исправная работа этого коммутационного оборудования имеет важное значение для бесперебойного энергоснабжения потребителей отдаленных районов Колымы.

С целью обеспечения пожарной безопасности и защиты от коротких замыканий из-за соприкосновения проводов с ветками деревьев ведется работа по расчистке просек вдоль воздушных линий. При плане 157,09 га, расчищено 103,19 га, что составляет 65,7 % от годового плана. Работы велись вдоль ВЛ-220 «АрГРЭС-Берелех» и ВЛ-110 кВ «АрГРЭС-Берелех».

Центральные электрические сети обслуживают ЛЭП напряжением 35–220 кВ общей протяженностью 1734,42 км и 41 подстанцию. Все работы по ремонтам и техническому обслуживанию оборудования ведутся в соответствии с утвержденным графиком ремонтов и нормативно-технической документацией.