ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения п. Нагаево под Уфой

С 20 августа Башкирэнерго (дочерняя компания АО «БЭСК») начинает реконструкцию распределительной сети 10 кВ в п. Нагаево, находящийся на юго-восточной окраине г. Уфы. 20 и 22 августа с 10 до 18 ч. свет будет отключен в домах на 19 улицах и переулках поселка. Те неудобства, которые жители будут испытывать в течение двух дней, обернутся существенным повышением надежности энергоснабжения. Особенно это актуально в преддверии осенне-зимнего периода.

Сейчас потребители получают электроэнергию через один источник – фидер 7 подстанции «Нагаево». После реконструкции таких источников получения электроэнергии станет два – к фидеру 7 добавится фидер 10 от распределительного пункта №409 подстанции «Нагаево». Говоря профессиональным языком, сетевики в течение этих двух дней закольцуют потребителей, чтобы повысить надежность электроснабжения.