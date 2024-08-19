«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения Волоколамского городского округа

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории Волоколамского городского округа продолжает выполнять комплекс технических мероприятий, цель которых – надежное электроснабжение потребителей.

Четыре трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ отремонтировали специалисты Волоколамского РЭС в деревнях: Курбатово, Мусино и в селе Ивановское где суммарно проживает порядка 800 жителей.

Для обеспечения надежного электроснабжения более 300 жителей деревень Голубцово и Авдотьино на участках воздушных линий 10 кВ энергетики заменили более 2,2 км алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод, обладающий повышенными характеристиками надежности.

Помимо этого, бригада Волоколамского РЭС под напряжением выполнили сухую чистку двух трансформаторов в трансформаторных подстанциях, от которых электроэнергия поступает жителям деревни Шульгино. Во время выполнения технических мероприятий в данных электроустановках, электроснабжение потребителям подавалось в штатном режиме.

Работы по обновлению электросетевых объектов Волоколамского г.о. продолжаются.