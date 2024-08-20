Энергетики повысили надежность электроснабжения 400 потребителей микрорайона Солнечная поляна в Черноголовке, выполнив капитальный ремонт воздушной линии электропередач ВЛ-0,4кВ.

Специалисты «Мособлэнерго» в августе 2024 г. смонтировали полтора километра самонесущего изолированного провода, а также произвели работы по замене семи железобетонных опор и 4,5 км провода на воздушной линии ВЛ-0,4кВ, которая проходит от трансформаторной подстанции ТП-91. Работы были проведены в рамках капитального ремонта. Данные работы позволят повысить надежность электроснабжения жителей микрорайона Солнечная поляна и безопасность эксплуатации данной линии, проходящей в жилом массиве.

Всего в 2024 году в рамках реализации программы капитального ремонта электросетевого хозяйства на территории г. о. Черноголовка «Мособлэнерго» планирует выполнить замену трансформаторов в 5-и подстанциях, произвести ремонт строительной части четырех ТП и отремонтировать 900 м воздушных линий напряжением 0,4 кВ. Наибольший объем работ будет выполнен в летние месяцы.