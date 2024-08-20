В Москве завершился IV Всероссийский слет электриков. На него приехали профессионалы со всей России, чтобы обменяться опытом, пообщаться, поучаствовать в конкурсах и увидеть новинки электротехники.

Кабель марки EXPERt class Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» традиционно получил высокие оценки специалистов. Вот еще одно подтверждение, что «с EXPERt class зеленого цвета приятно и удобно работать».

Смотрите мнение профессионального электрика из Санкт-Петербурга: https://rutube.ru/shorts/4c766b149db88f7bc1ff568d39b6f244/