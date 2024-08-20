Московские энергетики наращивают объемы строительства сети 20 кВ

Столичные энергетики продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 кВ. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Электрические сети с напряжением 20 кВ - это одно из самых перспективных направлений энергетики. Доминирующие сейчас в столице сети средним напряжением 6 - 10 кВ морально устарели и уже перестают справляться с возрастающей нагрузкой. Для решения этой проблемы необходимо внедрение более высокого класса напряжения", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что использование электрических сетей 20 кВ позволяет увеличить пропускную способность и радиус технологического присоединения, снизить потери электроэнергии.

"В эксплуатации в Москве находятся более 4 тыс. км таких кабельных линий. Они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", ряда станций Большой кольцевой линии метро и других значимых объектов", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что в будущем активное развитие сети 20 кВ позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей.