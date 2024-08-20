Завод «СПЕЦКАБЕЛЬ» выступает на выставке «МОСКВА ПРОМЫШЛЕННАЯ»

Форум «Территория будущего. Москва 2030», проходящий в «Экспоцентре» с 10 августа по 8 сентября, предоставляет площадку для познавательных лекций и мастер-классов. В рамках выставки «Москва промышленная. Город будущего», которая является частью этого фестиваля, кабельный завод «Спецкабель» делится своими знаниями.

Сергей Лобанов, вице-президент группы компаний «Спецкабель», выступил с лекцией, посвященной тонкостям кабельной индустрии, ознакомил слушателей с различными видами кабелей и углубился в «кабельную физику» – науку, которая изучает принципы работы и характеристики кабелей. Спикер объяснил, как физические свойства материала, конструкция кабеля, а также его назначение влияют на его долговечность и надежность.

Лекция Сергея Лобанова отличалась живой атмосферой и интерактивностью: зрители смогли задать вопросы и получить компетентные ответы от специалиста. В «Экспоцентре» пройдет повтор лекции о кабельной физике, организованной заводом «Спецкабель». Подробности о времени выступления можно узнать на сайте форума «Территория будущего. Москва 2030».

«Спецкабель» активно участвует в форуме и представляет экспозицию в павильоне № 1. Посетители могут ознакомиться с широким ассортиментом кабелей от «Спецкабеля» и узнать, как правильно выбрать кабель для конкретных нужд.