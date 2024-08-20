«Россети Северный Кавказ» устанавливают «умные» счетчики в трех городах Чеченской Республики

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» продолжают реализацию Программы снижения потерь. Проект, помимо реконструкции распределительных сетей, предусматривает установку «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии.

В настоящее время работы идут в трех крупных городах региона. В городе Грозном энергетики смонтировали более 26,1 тыс. приборов учета нового поколения. А всего в столице республики к установке запланировано 59,9 тыс. В Аргуне специалисты установили 8,7 тыс. «умных» счетчиков, на очереди еще 4,1 тыс. устройств. В городе Гудермесе рабочие группы уже завершают выполнение задания: смонтировано более 15,7 тыс. цифровых приборов учета из запланированных 17,7 тыс.

Для потребителей замена старых приборов учета на новые производится бесплатно. Цифровые счетчики позволяют отслеживать объемы и параметры используемой электроэнергии, контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату энергоресурса. Еще одно преимущество современной системы учета – дистанционная передача сигнала о несанкционированном вмешательстве или технологическом нарушении.