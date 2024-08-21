АО «Национальная энергетическая компания» и ПАО «Россети Московский регион» объединяют усилия для создания инновационных технологий

АО «Национальная энергетическая компания» (АО «НЭК») и ПАО «Россети Московский регион» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на реализацию совместных проектов для разработки инновационных технологий и импортозамещения в электросетевом комплексе. Договорённости были зафиксированы подписями генерального директора АО «НЭК» Александра Корешева и генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Петра Синютина. Подписание документа состоялось на подстанции «Кожевническая».

Компании планируют взаимодействовать в области внедрения современных технологий автоматизации распределительных систем для повышения эффективности управления и контроля за работой сетевого комплекса. Также в рамках соглашения стороны займутся совместной разработкой технологий и решений для комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией КРУЭ 6-20 кВ (моноблоки), высоковольтных комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией 110, 220 кВ, мобильных модульных подстанций 6-220 кВ, а также многофункциональных приборов интеллектуального учета.

Взаимодействие с научно-техническим советом ПАО «Россети Московский регион» позволит обсуждать вопросы импортозамещения и разрабатывать инновационные решения в области электроснабжения. Реализация совместных предложений по корректировке нормативной документации, включая стандарты организаций и отраслевые регламенты, будет способствовать улучшению регулирования и созданию более эффективных условий для развития отрасли.

Подписание данного соглашения позволит сторонам использовать опыт и технологии ведущих отечественных производителей в рамках совместной работы.