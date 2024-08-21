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16 августа 2024 г. компания Людиновокабель приняла участие в VIII Встрече Министров промышленности стран БРИКС, прошедшей в этом году в Нижнем Новгороде.

В рамках общего стенда Минпромторга компания представила свою продукцию, в том числе инновационные высокотемпературные неизолированные провода, имеющий аккредитацию ФСК самонесущий изолированный провод (СИП) и рекомендованные для атомных объектов контрольные и силовые кабели.