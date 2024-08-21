Людиновокабель принимает участие в Форуме ЭТМ в Сколково
ЭТМ проведет крупнейшее отраслевое мероприятие по инженерным системам в атриуме Технопарка Сколково. На выставке новинок гости Форума познакомятся с техническими решениями в сфере электрики, автоматизации, систем безопасности, инженерной сантехники, спецодежды и инструмента. Мероприятие будет полезно сотрудникам технических служб, специалистам по закупкам, проектированию, охране труда и руководителям компаний.
«Поездка на Форум ЭТМ — лучшая инвестиция в профессиональное развитие и рост технических и бизнес-компетенций, — отметил руководитель направления стратегического событийного маркетинга компании ЭТМ Роман Зайналов, — В 41 раз мы соберем клиентов, экспертов и партнеров, чтобы вместе определить вектор развития рынка инженерных систем».
Наряду с выставкой новинок ЭТМ готовит насыщенную деловую программу из шести тематических потоков:
● Всё в СИЛЕ
включая конференцию по электрике, свету, кабелю и силовой электротехнике
● Всё ВОЗМОЖНО
включая конференцию для частных монтажников и мастер-классы по монтажу
● Всё под РУКОЙ
включая конференцию по инструменту, спецодежде и СИЗ
● Всё на ОБОРОТ
включая конференцию для торговых партнеров
● Всё сHVACeno
включая конференцию по водоснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию
● Всё подCTRLем
включая конференцию по видеонаблюдению, АСУ ТП и автоматизации зданий
Компания ЭТМ традиционно поделится с участниками и гостями своим видением развития цифровых закупок и цифрового взаимодействия между поставщиком, дистрибьютором и клиентом. На Форуме можно будет протестировать новые функции платформы iPRO и сервиса iPRO OneTeam.
Также на Форуме планируется провести питчинг идей от резидентов Технопарка Сколково, показ моделей спецодежды и розыгрыш ценных призов.
Чтобы поездка в столицу прошла максимально комфортно и эффективно, ЭТМ предлагает для всех, кто зарегистрируется, специальное предложение по проживанию в Москве на время проведения Форума.
Для гостей из ближайших к Москве городов ЭТМ организует трансфер.
Программа, расписание трансфера и регистрация по ссылке:
https://partner.etm.ru/forum_etm