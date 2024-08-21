Людиновокабель принимает участие в Форуме ЭТМ в Сколково

ЭТМ проведет крупнейшее отраслевое мероприятие по инженерным системам в атриуме Технопарка Сколково. На выставке новинок гости Форума познакомятся с техническими решениями в сфере электрики, автоматизации, систем безопасности, инженерной сантехники, спецодежды и инструмента. Мероприятие будет полезно сотрудникам технических служб, специалистам по закупкам, проектированию, охране труда и руководителям компаний.

«Поездка на Форум ЭТМ — лучшая инвестиция в профессиональное развитие и рост технических и бизнес-компетенций, — отметил руководитель направления стратегического событийного маркетинга компании ЭТМ Роман Зайналов, — В 41 раз мы соберем клиентов, экспертов и партнеров, чтобы вместе определить вектор развития рынка инженерных систем».

Наряду с выставкой новинок ЭТМ готовит насыщенную деловую программу из шести тематических потоков:



● Всё в СИЛЕ

включая конференцию по электрике, свету, кабелю и силовой электротехнике

● Всё ВОЗМОЖНО

включая конференцию для частных монтажников и мастер-классы по монтажу

● Всё под РУКОЙ

включая конференцию по инструменту, спецодежде и СИЗ

● Всё на ОБОРОТ

включая конференцию для торговых партнеров

● Всё сHVACeno

включая конференцию по водоснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию

● Всё подCTRLем

включая конференцию по видеонаблюдению, АСУ ТП и автоматизации зданий



Компания ЭТМ традиционно поделится с участниками и гостями своим видением развития цифровых закупок и цифрового взаимодействия между поставщиком, дистрибьютором и клиентом. На Форуме можно будет протестировать новые функции платформы iPRO и сервиса iPRO OneTeam.



Также на Форуме планируется провести питчинг идей от резидентов Технопарка Сколково, показ моделей спецодежды и розыгрыш ценных призов.



Чтобы поездка в столицу прошла максимально комфортно и эффективно, ЭТМ предлагает для всех, кто зарегистрируется, специальное предложение по проживанию в Москве на время проведения Форума.



Для гостей из ближайших к Москве городов ЭТМ организует трансфер.

Программа, расписание трансфера и регистрация по ссылке:

https://partner.etm.ru/forum_etm