Состоялась рабочая встреча Губернатора Ульяновской области Алексея Русских и Генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова
В Ульяновске прошла рабочая встреча Губернатора Ульяновской области Алексея Русских и Генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова при участии представителей Правительства области, руководства электросетевой компании и филиала «Ульяновские распределительные сети».
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов эксплуатации и развития электрических сетей Ульяновской области, уделив особое внимание подготовке объектов к осенне-зимнему периоду.
«В преддверии отопительного сезона в регионе особое внимание уделяется ремонтной кампании на объектах энергетики. Электросетевой комплекс является основой для бесперебойного и надежного прохождения отопительного сезона, поэтому крайне важно качественно провести ремонтную кампанию», - отметил Алексей Русских.
В 2024 году энергетики компании отремонтируют более 3260 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 26 подстанций 110-35 кВ, 539 комплектных трансформаторных подстанций, расчистят охранные зоны воздушных линий на площади 467 га. Работы ведутся по графику, полноценная подготовка к работе в зимних условиях будет завершена в срок.
Одной из основных тем мероприятия стали перспективы работы распределительного электросетевого комплекса области в условиях предстоящего вступления в силу закона о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО). В регионе будет выбран единый центр ответственности за надежное электроснабжение – системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО). СТСО будет координировать деятельность прочих распределительных сетевых организаций, а также осуществлять эксплуатацию и обслуживание бесхозных сетей и объектов организаций, утративших статус ТСО.
«Предстоящий переход на работу распределительного электросетевого комплекса в новых условиях требует колоссальной организационно-технической работы. Ульяновский филиал компании «Россети Волга» - единственная организация в регионе, соответствующая критериям СТСО. Осознавая степень ответственности и масштаб необходимой подготовки, мы максимально включились в эту деятельность. Уверен, что в сотрудничестве с Правительством области все мероприятия будут своевременно выполнены», - отметил Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов.