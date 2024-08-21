Состоялась рабочая встреча Губернатора Ульяновской области Алексея Русских и Генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова

В Ульяновске прошла рабочая встреча Губернатора Ульяновской области Алексея Русских и Генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова при участии представителей Правительства области, руководства электросетевой компании и филиала «Ульяновские распределительные сети».

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов эксплуатации и развития электрических сетей Ульяновской области, уделив особое внимание подготовке объектов к осенне-зимнему периоду.

«В преддверии отопительного сезона в регионе особое внимание уделяется ремонтной кампании на объектах энергетики. Электросетевой комплекс является основой для бесперебойного и надежного прохождения отопительного сезона, поэтому крайне важно качественно провести ремонтную кампанию», - отметил Алексей Русских.

В 2024 году энергетики компании отремонтируют более 3260 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 26 подстанций 110-35 кВ, 539 комплектных трансформаторных подстанций, расчистят охранные зоны воздушных линий на площади 467 га. Работы ведутся по графику, полноценная подготовка к работе в зимних условиях будет завершена в срок.

Одной из основных тем мероприятия стали перспективы работы распределительного электросетевого комплекса области в условиях предстоящего вступления в силу закона о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО). В регионе будет выбран единый центр ответственности за надежное электроснабжение – системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО). СТСО будет координировать деятельность прочих распределительных сетевых организаций, а также осуществлять эксплуатацию и обслуживание бесхозных сетей и объектов организаций, утративших статус ТСО.