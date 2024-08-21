«Россети» модернизируют подстанцию, питающую горнорудные предприятия Алтая

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири обновит коммутационную аппаратуру на подстанции 220 кВ «Горняк», которая является одним из ключевых элементов энергосистемы Алтайского края, обеспечивает электроэнергией горнодобывающие предприятия и Алтайский оптико-лазерный центр имени Г.С. Титова. Проект стоимостью 345 млн рублей нацелен на повышение надежности работы самого энергообъекта и отходящих линий электропередачи.

Реконструкция будет выполняться на действующей подстанции без ограничений для потребителей. Вместо устаревших отделителей и короткозамыкателей здесь смонтируют два элегазовых выключателя 220 кВ, которые характеризуются долговечностью, простотой в эксплуатации, пожаро- и взрывобезопасностью.

Также будут установлены новые разъединители, ограничители перенапряжения, измерительные трансформаторы тока и напряжения. Энергетики модернизируют релейную защиту, автоматизированные системы сбора и передачи информации, контроля и учета энергоресурсов.