В МЭИ разработали силовую электронику для нового БПЛА С-76

21 авг. 2024, 14:45:05
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Источник:
НИУ МЭИ
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 НИУ «МЭИ» у​спеш​но выполнил разработку компонентов гибридной силовой установки для тяжелого беспилотного воздушного судна ОАК-ОКБ Сухого. БПЛА С-76 имеет 8 винтов для вертикального взлёта и посадки, приводимых во вращение электрическими двигателями через силовые полупроводниковые преобразователи, которые были созданы учеными МЭИ.

Силовой преобразователь содержит микроконтроллерную систему управления и инвертор на базе IGBT для преобразования постоянного напряжения аккумулятора в переменное для питания электродвигателя. Мощность на каждом винте достигает 100 кВт. Управление преобразователем осуществляется от полётного контроллера по авиационному цифровому протоколу ARINC-825 с резервированием канала связи.

«В 2022 году в рамках реализации программы «Приоритет 2030» МЭИ вошел в уверенные лидеры в новой для себя области — в силовой электронике для авиационной промышленности. Мы разработали силовые преобразователи и систему управления для электродвигателей винтов БПЛА С-76 ОАК-ОКБ «Сухого», а в 2023—2024 годах приняли участие в лётных испытаниях и укрепили сотрудничество с ведущими компаниями авиационной отрасли. Уверены, что новая разработка станет значимым шагом в направлении создания безопасных и энергоэффективных решений в области беспилотных летательных аппаратов, аэротакси и электрических самолётов», — рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Для горизонтального полёта предусмотрен бензиновый маршевый двигатель, который находится в хвостовой части фюзеляжа БПЛА. Он включается после взлёта и разгоняет самолёт до скорости, когда крыло начинает создавать достаточную подъёмную силу. После этого система управления силовых преобразователей останавливает и поворачивает лопасти винтов, чтобы уменьшить воздушное сопротивление. Посадка летательного аппарата осуществляется вертикально за счёт электрической тяги.

Такой БПЛА может взлетать с площадок размером 17х17 метров, имеет взлётную массу 1500 кг, крейсерскую скорость 180 км/ч, высоту полёта до 4000 м, может перевозить грузы объёмом до 2 м2 и массой до 300 кг. Радиус полёта без дозаправки в пункте назначения составляет 500 км, а дальность полёта с грузом 200 кг превышает 1000 км.

Силовые полупроводниковые преобразователи, которые использованы в новом БПЛА, разработаны в НИУ «МЭИ» на кафедре автоматизированного электропривода под руководством заведующего кафедрой Алексея Анучина в рамках стратегического проекта «Климатическая трансформация энергетической отрасли» программы Приоритет 2030 и произведены малым инновационным предприятием «Вектор».

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