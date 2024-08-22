Энергетики повысили качество электроснабжения потребителей Воскресенска

Специалисты «Мособлэнерго» в августе 2024 года повысили надежность электроснабжения потребителей на ул. Советской в Воскресенске.

Специалисты провели ремонтные работы на кабельной линии КЛ-6кВ по направлению от распределительной подстанции РП-18 до трансформаторной подстанции ТП-99 на ул. Советской, заменив участок кабеля и установив две соединительные муфты. Тем самым работники обеспечили требуемою надежность электроснабжения ряда потребителей (магазины, кафе, аптека, ООО «1-й Лакокрасочный завод»).

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы „Мособлэнерго“, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», – отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения, в основном это подключение к сетям частных домов.