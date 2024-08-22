«Газпром нефть» расширяет перспективный центр добычи на юго-востоке Ямала

«Газпром нефть» приступает к изучению Восточно-Тэрельской группы месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания получила лицензии на три участка, которые станут частью крупного кластера нефтедобычи в ЯНАО.

Восточно-Тэрельская группа месторождений включает Южно-Кыпакынский, Кутымский и Южно-Ленский участки. Они расположены на площади свыше 1000 кв. км на юго-востоке Ямала. Участки отличаются слабой изученностью и высокой автономностью: ближайшая круглогодичная автодорога находится в 105 км, а завоз техники и оборудования возможен только по зимникам.

Для уточнения ресурсной базы Восточно-Тэрельских месторождений запланировано бурение трех поисково-разведочных скважин и переиспытание существующих. Новые лицензионные участки расположены рядом с Отдаленной группой месторождений «Газпром нефти», геологические запасы которой превышают 148 млн тонн нефти. Оператором проекта по разработке Восточно-Тэрельской группы выступит «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

«Формирование и расширение лицензионного портфеля в ЯНАО – часть общей стратегии компании по развитию ресурсной базы в этом важном для нас регионе. Реализация программы геологоразведочных работ позволит сформировать единый нефтегазовый кластер и ввести в разработку новые запасы Восточно-Тэрельских месторождений». Сергей Доктор, начальник департамента по добыче «Газпром нефти»

«Ноябрьскнефтегаз» эффективно справляется с вызовами в добыче трудной нефти. Одна из актуальных задач на сегодняшний день – обеспечить текущий рост перспективной ресурсной базы. Получение лицензий Восточно-Тэрельской группы усиливает нашу продуктивность в юго-восточной части ЯНАО, где уже несколько лет успешно разрабатывается Отдаленная группа месторождений – основной драйвер добычи «Ноябрьскнефтегаза». Алексей Огородов, генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза»

Отдаленная группа месторождений объединяет в единый кластер активы «Газпром нефти», расположенные в Пуровском и Красноселькупском районах Ямало-Ненецкого автономного округа. В активной стадии разработки находится Западно-Чатылькинское месторождение, на Воргенском участке продолжаются геологоразведочные работы.