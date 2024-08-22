«Мордовэнерго» обеспечит электроснабжение предприятия по производству кормов для домашних животных

В рамках технологического присоединения объекта предприятия АПК запланировано комплексное выполнение работ силами нескольких организаций. В частности, специалисты «Мордовэнерго» проведут установку трансформаторов тока в резервной ячейке 10 кВ на ПС 220 кВ «Рузаевка» и монтаж современной системы учета потребляемой электроэнергии. Присоединяемая мощность составит 4,9 тыс. кВт.

Инвестиционный проект по организации производства влажных кормов для домашних животных реализуется при поддержке министерства экономики Республики Мордовия. На рузаевской площадке планируется организовать выпуск продукции суммарной мощностью 72 тыс. тонн в год. Срок реализации проекта – 2025 год.

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