С начала 2024 года Сахалинэнерго подключило к электросетям 14 объектов предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы

Спрос на услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) остается стабильно высоким. С начала текущего года в энергокомпании поступило около 2700 заявок.

Большая часть заявок поступила от физических лиц на подключение индивидуальных жилых домов. Наряду с подключением к электросетям объектов бытовых потребителей, Сахалинэнерго обеспечило дополнительные мощности для промышленных предприятий, объектов социальной сферы и жилищного строительства.

С начала года к электрическим сетям Сахалинэнерго подключены: газовые котельные в г. Поронайске, с. Покровка, Сокол и Стародубское Долинского района, Раздольное Корсаковского района, Молодежное Тымовского района и Новое Макаровского района.

Также энергетики Сахалинэнерго обеспечили централизованным электроснабжением насосную станция для теплоснабжения населения в г. Корсакове, водозаборные скважины в с. Онор Смирныховского района, спортивно-оздоровительный парк «Янтарный» в г. Долинске, лечебный корпус консультативно-диагностического центра в г. Южно-Сахалинске, спортивный комплекс в с. Ильинское Томаринского района, центр культурного развития в Шахтерске Углегорского района, дополнительное здание школы в планировочном районе Луговое г. Южно-Сахалинска.

Напомним, для удобства заявителей на сайте Сахалинэнерго расположен портал «Технологическое присоединение», позволяющий подать заявку на подключение и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Заявление и копии всех необходимых документов направляются в электронном виде.

В «Личном кабинете» специалисты компании размещают всю необходимую документацию — типовой проект договора, технические условия, счёт на оплату и проект договора на электроснабжение.