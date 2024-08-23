Энергетики «Россети Урал» способствуют развитию территории жилой застройки Верх-Исетского района Екатеринбурга

Специалисты компании «Россети Урал» приступили к реконструкции воздушной линии электропередачи 110 кВ «Подстанция ВИЗ - Подстанция Южная» с отпайками. Работы по переустройству электросетевых объектов необходимы для строительства жилых кварталов и возведения сети уличного освещения в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Это крупный инвестиционный проект, реализуемый в рамках программы жилищного строительства и создания комфортной городской среды.

Уже начались работы по переустройству кабельно-воздушной линии 110 кВ «ВИЗ-Петрищевская I, II цепи» с отпайками. Энергетикам предстоит выполнить демонтаж участка высоковольтной линии 110 кВ, расположенной на территории развивающейся жилой застройки, и проложить новый участок кабельной трассы, проходящей под автодорогой и трамвайными путями.

Для проведения работ в районе производства потребовалось перекрытие улицы Татищева, что создает некоторые затруднения жителям района и автомобилистам. Специалисты электросетевой компании нацелены выполнить работы в сжатые сроки, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Энергетики сейчас прорабатывают вопросы по сохранению части зеленых насаждений, находящихся вне пределов охранной зоны ЛЭП.

Весь комплекс работ планируется завершить до конца 2024 года.