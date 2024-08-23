На Нововоронежской АЭС к 2037 году планируется построить новый энергоблок мощностью 1,2 ГВт

Он включен в проект новой генеральной схемы размещения новых генерирующих мощностей в РФ до 2042 года.



Строительство нового оптимизированного энергоблока с водо-водяным энергетическим реактором поколения III+ Нововоронежской АЭС включено в проект генеральной схемы размещения новых генерирующих мощностей в РФ до 2042 года, который 20 августа 2024 года опубликовал Системный оператор. В настоящее время проводятся общественные обсуждения проекта.



Сейчас на Нововоронежской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока № 4, № 5, № 6 и № 7 общей электрической мощностью 3778 МВт. До 2040 года здесь планируется остановить последние блоки советского периода: модернизированные энергоблоки № 4 (с реактором ВВЭР-440) и № 5 (с ВВЭР-1000). Предполагается, что новый блок станции будет построен в 2031-2037 годах.

«Фактически один современный энергоблок мощностью 1200 МВт может восполнить около 80% мощности блоков, планируемых к выводу. Его строительство даст возможность развивать экономику юга России на основе чистой энергии атома и придаст импульс экономике Воронежской области. Новый энергоблок будет построен по оптимизированному базовому проекту, для разработки которого использовали опыт Нововоронежской АЭС, где были запущены первые в мире энергоблоки поколения III+. Проект позволит сократить сроки и стоимость сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР в России и увеличить темпы их серийного производства», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Первый шаг к строительству был сделан еще год назад. В июне 2023 года был решен вопрос о присоединении части земель соседних муниципалитетов к Нововоронежу. В состав города атомщиков были включены 1700 га смежных земель: около 700 га Каширского и около 1000 га Острогожского районов. Землеотвод — это необходимая мера, связанная с началом подготовки участка для строительства 5-й очереди НВ АЭС.



Стоит отметить, что Нововоронежская АЭС является узлом связи между энергосистемами Центра и Юга России. Для выдачи мощности существует развитая инфраструктура — 27 воздушных линий электропередач, включая линию «Донская-Кременская», которая сейчас находится в резерве.



Проект генеральной схемы будет доступен для публичного обсуждения до 20 сентября 2024 года. Доработанный по итогам обсуждения проект будет передан в Правительство РФ на утверждение, подписание документа ожидается в декабре 2024 года.

Нововоронежская АЭС имени В. А. Сидоренко (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) - первая АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР). 30 сентября 2024 года ей исполняется 60 лет. За это время на нововоронежской площадке построили и ввели в эксплуатацию семь энергоблоков с ВВЭР. 60-летний опыт эксплуатации НВ АЭС подтвердил безопасность и надежность технологии.



Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.