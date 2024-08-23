В Домодедово запустят производство систем управления для башенных кранов на земле за 1 рубль
На территории городского округа Домодедово будет создано производство электрических систем управления подъемным оборудованием башенных кранов. Этот проект по импортозамещению будет реализован компанией «САР» («Системы Автоматического регулирования») на предоставленном земельном участке в рамках программы «Земля за 1 рубль».
«Компания «САР» стала новым участником программы «Земля за 1 рубль». Инвестор вложит в запуск нового импортозамещающего предприятия 20,4 млн рублей. На производстве будет создано около 20 новых рабочих мест для жителей Домодедово. Выпуск первой продукции намечен на 2026 год», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Проект стартовал в начале 2023 года с разработки джойстика — компонента системы управления. Сейчас готова вся проектная и техническая документация, изготовлены опытные образцы, проведены стендовые испытания на кранах, готовятся документы для сертификации. После этого начнется серийный выпуск продукции.
Параллельно ведется проектирование и разработка технической документации для концевого выключателя — следующего изделия, входящего в систему управления краном. В будущем планируется начало выпуска и других компонентов и узлов: кресла-пульта, ограничителей грузового момента и грузоподъемности, электронного блока управления на базе программируемого линейного контроллера с модемным блоком.
«Участок, предоставленный компании в аренду, небольшой — 3000 кв.м. Но это, по словам предпринимателя, вполне достаточно, чтобы перенести существующее производство с арендуемых площадей на новую площадку и создать современный производственный комплекс. Площадь цеха с офисными помещениями составит 450 кв.м.», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В процессе проектирования и сборки системы будут использоваться компоненты и собственного производства и других российских компаний. Например, уже достигнута договоренность с ростовской компанией «АС», выпускающей приборы безопасности для различных кранов, об интеграции их в проектируемую систему.
«Цель компании — разработка и внедрение систем управления кранами с дистанционным мониторингом и диагностикой. Система позволит обслуживающему персоналу контролировать краны и выявлять неполадки дистанционно, что упростит обслуживание и контроль работы оборудования. Это особенно актуально для компаний с большим парком техники», — подчеркнул инициатор проекта, генеральный директор «САР» Данил Березин.
Подобрать земельный участок в рамках программы «Земля за 1 рубль» предприниматели могут на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвесткарте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.