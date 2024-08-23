«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 20 сельскохозяйственных объектов на Ставрополье

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» с начала года подключили к электрическим сетям 20 сельскохозяйственных объектов суммарной мощностью 8,4 мегаватта (МВт).

В селе Гофицком Петровского района энергетики выдали 3 МВт мощности предприятию по производству зерновых и масличных культур «Иррико-Холдинг». В селении Привольном Красногвардейского района обеспечено 1,6 МВт мощности ООО «Агросервис» для реализации проекта по выращиванию подсолнечника и зерна. В рамках работ по технологическому присоединению энергетики установили на подстанции 35 кВ «Привольная» трансформаторы тока с большим коэффициентом трансформации (200/5 взамен 100/5), а на воздушной линии электропередачи 10 кВ – современный аналог выключателя с функциями защит (реклоузер).



«Россети Северный Кавказ» вместе с краевыми властями уделяют повышенное внимание развитию аграрной отрасли, которая является ключевой в экономике Ставрополья. Для наращивания темпов производства ведется строительство новых предприятий, реконструируются устаревшие инженерные системы орошения. Все это требует дополнительных энергетических мощностей. В этой связи специалистами энергокомпании повсеместно электрифицируются новые, а также требующие увеличения мощности объекты, упрощена процедура подачи заявок на технологическое присоединение через Портал электросетевых услуг Группы компаний «Россети» и систему «Госуслуги».