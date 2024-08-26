Более 750 потребителей мкр. Ольгино в Балашихе получили надежное электроснабжение

Специалисты «Мособлэнерго» в августе 2024 года завершили ремонт трансформаторной подстанции в мкр. Ольгино г. Балашиха. Выполненные работы повысили надежность электроснабжения 21-этажного жилого дома, расположенного на ул. Граничной.

Энергетики произвели замену силового оборудования трансформаторной подстанции ТП-5026, питающей крупный жилой объект. Новый трансформатор мощностью 1000 кВА с улучшенными характеристиками установили взамен одного из двух трансформаторов аналогичной мощности, который за годы эксплуатации выработал свой ресурс. Более 750 потребителей МКД получили надежное и качественное электроснабжение.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности на территории городских округов Московской области осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей Подмосковья.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы „Мособлэнерго“, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», – отметил Вице-губернатор Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина,

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения, в основном это подключение к сетям частных домов.