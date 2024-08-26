Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения городского округа Ревда

Для подготовки сетевого комплекса Ревдинского городского округа к осенне-зимнему периоду специалисты энергокомпании на территории города Ревды построили дополнительную линию электропередачи 0,4 кВ для перераспределения нагрузки на локальном участке распределительного комплекса, произвели реконструкцию существующей сети электроснабжения на улицах Калинина, Родниковая и Металлистов в г. Ревде, а также ул. Яблоневой в п. Ледянка.

В рамках реализации комплекса мероприятий по модернизации электросетевой инфраструктуры энергетики установили порядка 70 опор, выполнили монтаж и замену почти 3 км провода на самонесущий изолированный (СИП), который обладает повышенными характеристиками надежности и безопасности.

Стоит подчеркнуть, что в 2024 году на реализацию мероприятий, нацеленных на повышение надежности и качества электроснабжения жителей городского округа Ревда, компания «Россети Урал» направит порядка 32 млн рублей. Речь идет о средствах программы технического обслуживания и ремонтов. Кроме этого, на ремонт электросетевого комплекса округа в ходе ликвидации последствий погодной стихии в мае этого года энергетики уже направили около 15 млн рублей.