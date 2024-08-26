Граждане России смогут получать услугу по присоединению к электрическим сетям в независимости от сетевой организации

Правительством Российской Федерации подписано Постановление, предусматривающее право каждого гражданина страны в независимости от сетевой организации получать услугу по присоединению к электрическим сетям через портал «Госуслуг».

Данная мера реализуется в рамках цифровой трансформации электроэнергетики и позволит обеспечить единые стандарты обслуживания заявителей на всей территории Российской Федерации. Заявители получат возможность пройти простую и прозрачную процедуру подключения вне зависимости от места нахождения энергопринимающих устройств.

По инициативе Минэнерго России в 2022 году на портал «Госуслуг» был выведен полный цикл услуги по присоединению к электросетям и начиная с 2023 года через портал было подано более 58 тысяч заявок на присоединение к электросетям.