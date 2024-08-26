Слет Электриков 2024: как получить разряд тока и познакомиться с RAGE

16 августа в Москве прошёл IV Всероссийский Слёт Электриков. Компания RAGE, производящая ручной инструмент и оснастку, приняла активное участие в этом мероприятии.

Команда бренда уже во второй раз посетила Слёт Электриков. Целью участия стало знакомство гостей выставки с разнообразным ассортиментом компании.

Особое внимание гостей стенда привлекли наборы диэлектрики. Как отметили посетители, эти наборы хорошо продуманы и содержат в себе всё самое необходимое для работы электрика.

“Наши диэлектрические наборы изготовлены из высококачественных материалов и соответствуют всем необходимым стандартам безопасности. Вместе с ними выполнять работу можно гораздо эффективней” - рассказал представитель бренда.

Помимо диэлектрики на стенде были представлены новинки от недавно появившийся линейки RAGE Furious - алмазные сегментированные диски, коронки по бетону с верхним пылеотводом и специализированные насадки для удаления пыли. Участники Слета могли задать интересующие их вопросы и получить квалифицированные ответы от специалистов компании.

В этом году команда RAGE также подготовила особую программу — квест с интересными заданиями и небольшими подарками. Участники квеста смогли проверить свои знания и умения в области электрики, а также получили ценные призы - пресс-клещи, стрипперы, кримперы, наборы отверток для точных работ и мерч. Самой популярной частью квеста стала игра “Русская розетка”, ведь только на стенде RAGE у мастеров появилась возможность безопасно сунуть пальцы в розетку. Суть игра заключалась в том, чтобы найти рабочую розетку методом тыка. Одна из шести была подключена к электрической цепи. Если игрок правильно выбирал розетку, цепь замыкалась и включался свет, а легкий разряд тока добавлял игре больше азарта.

Тем временем, организаторы уже начали подготовку к следующему мероприятию - Всероссийскому слёту маляров и монтажников гипсокартона, который обещает стать ещё более масштабным и интересным.

